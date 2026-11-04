巴西一家联邦法院于10月23日发布紧急命令，要求在帕拉州阿皮特雷瓦原住民领地部署联邦安全部队。此前出现的新证据显示，数百名前非原住民居民可能正准备于10月25日再次入侵——当天是总统选举第二轮投票日，Mongabay报道。

针对帕拉卡纳人的威胁

法院回应了巴西联邦检察院的紧急请求。该检察院记录了针对居住在阿皮特雷瓦的帕拉卡纳人的武装暴力威胁。根据案件材料，10月12日，一名帕拉卡纳男子在WhatsApp上收到了10条语音信息，警告称有人计划入侵。

部分信息的发送者声称，有100至300人正在为入侵做准备。他们称，自己正在购买篷布和工具，以重建该领地内的定居点。这些信息还敦促原住民居民离开，并提及可能发生枪击。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于政治支持的说法

案件材料称，潜在的入侵参与者可能预计会在选举后获得政治支持。联邦检察官马尔西奥·德·菲格雷多·马沙杜·阿劳若向Mongabay表示，此类说法反映了部分政治反对派对原住民及其土地划界的态度。

阿皮特雷瓦原住民领地多年来一直遭受入侵。2019年1月至2022年9月，当地有30,347公顷土地被清理，用于非法采伐和养牛。路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于2023年就任总统后，联邦机构开展行动，将非原住民入侵者驱离该领地。检察官表示，近期部署安全部队后，阿皮特雷瓦未再发生新的入侵。

关注我们在