W RPA 1,4 mln wyborców zagłosowało wcześniej — TimesLIVE

W RPA Komisja Wyborcza zakończyła dwudniowe specjalne głosowanie przed wyborami samorządowymi: wstępnie swoje karty do głosowania oddało 1 425 942 wyborców. Głosowanie trwało 2 i 3 listopada i było przeznaczone dla obywateli, którzy nie mogli udać się do lokali wyborczych w głównym dniu wyborów, 4 listopada, informuje TimesLIVE.

Głosowanie w lokalach i w domu

Według przewodniczącego Komisji Wyborczej RPA Mosotho Moepyi do specjalnego głosowania uprawnionych było około 2,6 mln zatwierdzonych wyborców. Spośród głosujących 974 852 osoby przyszły do wyznaczonych lokali wyborczych, a kolejne 451 090 zagłosowało podczas wizyt pracowników wyborczych w domach.

Najwięcej specjalnych głosów odnotowano w prowincji Gauteng — 264 898. Następne były KwaZulu-Natal z 208 846 głosami oraz Prowincja Przylądkowa Wschodnia z 207 258. W Limpopo zagłosowało 180 627 wyborców, w Mpumalanga — 149 714, a w Prowincji Przylądkowej Zachodniej — 148 493.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Liczenie wraz z głównymi kartami do głosowania

Moepya podkreślił, że przedstawione dane są wstępne. Jak powiedział, karty ze specjalnego głosowania są bezpiecznie przechowywane i zostaną policzone wraz z głosami oddanymi w dniu wyborów po zamknięciu lokali.

Komisja oświadczyła, że jest gotowa przeprowadzić głosowanie we wszystkich dziewięciu prowincjach kraju. Do wyborów zarejestrowanych jest 29,2 mln wyborców, a do ich przeprowadzenia będzie działać 23 696 lokali wyborczych i zostanie zaangażowanych 188 tys. pracowników wyborczych. Lokale 4 listopada będą otwarte od 7:00 do 21:00.

Czytaj nas na