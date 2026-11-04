南非140万选民提前投票——TimesLIVE

南非选举委员会已完成市政选举前为期两天的特别投票：初步数据显示，已有1,425,942名选民投下选票。投票于11月2日和3日进行，面向无法在11月4日正式选举日到投票站投票的公民，TimesLIVE报道。

在投票站和家中投票

南非选举委员会主席莫索托·莫埃皮亚表示，约260万名获批准的选民有资格参加特别投票。在已投票者中，974,852人前往指定投票站，另有451,090人在选举工作人员上门期间投票。

特别选票数量最多的是豪登省，为264,898票。其后是夸祖鲁-纳塔尔省的208,846票和东开普省的207,258票。林波波省有180,627名选民投票，姆普马兰加省为149,714人，西开普省为148,493人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

与正式选票一同计票

莫埃皮亚强调，所提供的数据为初步数据。据他表示，特别投票选票正在被安全保管，并将在投票站关闭后与选举日投下的选票一同计票。

委员会表示，已准备好在全国九个省开展投票。此次选举登记选民为2,920万人，将启用23,696个投票站，并调动18.8万名选举工作人员。11月4日，投票站将于7:00至21:00开放。

关注我们在