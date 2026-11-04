В ЮАР досрочно проголосовали 1,4 млн избирателей — TimesLIVE

В ЮАР Избирательная комиссия завершила двухдневное специальное голосование перед муниципальными выборами: предварительно свои бюллетени подали 1 425 942 избирателя. Голосование проходило 2 и 3 ноября и было предназначено для граждан, которые не могли посетить избирательные участки в основной день выборов 4 ноября, сообщает TimesLIVE.

Голосование на участках и дома

По данным председателя Избирательной комиссии ЮАР Мосото Моепьи, право на специальное голосование имели около 2,6 млн одобренных избирателей. Из проголосовавших 974 852 человека пришли на определенные избирательные участки, еще 451 090 проголосовали во время визитов работников избирательных органов на дом.

Наибольшее количество специальных голосов зафиксировали в провинции Гаутенг — 264 898. Далее следуют Квазулу-Натал с 208 846 голосами и Восточно-Капская провинция с 207 258. В Лимпопо проголосовали 180 627 избирателей, в Мпумаланге — 149 714, в Западно-Капской провинции — 148 493.

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Подсчет вместе с основными бюллетенями

Моепья подчеркнул, что приведенные данные являются предварительными. По его словам, бюллетени специального голосования надежно хранятся и будут подсчитаны вместе с голосами, поданными в день выборов, после закрытия участков.

Комиссия заявила о готовности провести голосование во всех девяти провинциях страны. На выборах зарегистрированы 29,2 млн избирателей, для их проведения будут работать 23 696 участков и привлекут 188 тыс. работников избирательных органов. Участки 4 ноября будут работать с 7:00 до 21:00.

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