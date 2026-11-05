Южная Корея планирует расширить район действий антипиратского подразделения Cheonghae, работающего в Аденском заливе, до международных вод к югу от Омана в Аравийском море. К миссии хотят добавить морской патрульный самолёт P-8A, группу по обезвреживанию взрывоопасных предметов и беспилотные системы противоминной борьбы.

Как сообщает Korea Herald, предлагаемое изменение почти вдвое увеличит радиус операций подразделения — примерно до 1930 километров. Численность Cheonghae планируют увеличить на 75 военнослужащих, до 395 человек. В настоящее время в состав подразделения входят эсминец водоизмещением 4400 тонн, военно-морской вертолёт, скоростные катера и другие средства.

Ограничения для миссии

Чиновник Министерства обороны Южной Кореи на условиях анонимности заявил, что усиление миссии будет носить небоевой характер, а подразделение будет действовать независимо от союзных сил. Операции планируют ограничить международными водами к югу от Омана. Самолёту P-8A запретят вести наблюдение за территорией Ирана, его территориальными водами и внутренней частью Ормузского пролива.

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Правительство планирует внести в Национальное собрание предложение по обновлённому мандату после его одобрения кабинетом министров на следующей неделе. Согласно законодательству страны, для зарубежного развёртывания военнослужащих или расширения действующей миссии требуется согласие парламента. В мандат также хотят добавить задачи по поддержке усилий по восстановлению свободы судоходства на международных маршрутах.

Подготовка к противоминным операциям

Группу по обезвреживанию взрывоопасных предметов и беспилотные системы разминирования хотят добавить для подготовки к возможному участию Южной Кореи в совместных послевоенных операциях по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. По данным издания, разминирование морских мин в проливе может стать одной из главных задач, требующих международной координации после окончания войны между США и Ираном.

Для непосредственных операций в проливе потребуется отдельное одобрение парламента. Сеул также стремится разместить дополнительные силы в Джибути и планирует начать консультации с властями этой страны после начала парламентской процедуры.

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