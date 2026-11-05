Dcoop и Acesur планируют приобрести Deoleo — CNBC

В Испании акции Deoleo, крупнейшего в мире производителя оливкового масла, упали на 17,8% после того, как его испанские конкуренты Dcoop и Acesur объявили о планах приобрести компанию. Каждая из двух фирм должна получить по 50% в Deoleo, сообщает CNBC.

Падение акций после объявления

На последних торгах акции Deoleo стоили 0,348 евро. Несмотря на резкое снижение в день объявления, ценные бумаги компании выросли примерно на 55% с начала года. CNBC связывает это, в частности, с более умеренными ценами на оливковое масло, что способствовало продажам Deoleo в США.

Dcoop заявила, что сделка направлена на увеличение мирового потребления оливкового масла и помощь фермерам в создании стоимости в цепочке поставок. CNBC обратилось к Deoleo за комментарием, однако на момент публикации ответа не получило.

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Борьба за Deoleo

До объявления о сделке Deoleo находилась в центре борьбы за поглощение между Dcoop и международными компаниями, в частности из Италии, Франции и Австралии. В августе акции Deoleo прибавили более 20% после появления информации об этой борьбе. Ранее сообщалось, что Dcoop предлагала за Deoleo 470 млн евро, или около 545 млн долларов.

Испания является одним из ведущих мировых производителей оливкового масла и служит ориентиром для глобальных цен на этот товар. В последние годы предложение и цены на оливковое масло существенно колебались из-за изменения климата, дефицита воды, вредителей, болезней растений и слабых урожаев. Генеральный директор Deoleo Кристобаль Вальдес заявил CNBC в июле, что после сложного периода 2022–2024 годов цены стабилизируются благодаря более благоприятным осадкам.

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