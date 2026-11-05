Dcoop和Acesur计划收购Deoleo——CNBC

在西班牙，全球最大的橄榄油生产商Deoleo的股价下跌17.8%，此前其西班牙竞争对手Dcoop和Acesur宣布计划收购该公司。两家公司将各获得Deoleo 50%的股份，CNBC报道称。

公告发布后股价下跌

在最近一次交易中，Deoleo股价为0.348欧元。尽管在公告当天大幅下跌，该公司的证券自年初以来已上涨约55%。CNBC将此部分归因于较为温和的橄榄油价格，这推动了Deoleo在美国的销售。

Dcoop表示，该交易旨在提高全球橄榄油消费量，并帮助农民在供应链中创造价值。CNBC向Deoleo寻求置评，但截至发稿时尚未收到回复。

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争夺Deoleo

在交易宣布前，Deoleo一直处于Dcoop与国际公司之间收购争夺的中心，其中包括来自意大利、法国和澳大利亚的公司。今年8月，在有关这场争夺的消息出现后，Deoleo股价上涨逾20%。此前有报道称，Dcoop为Deoleo报价4.7亿欧元，约合5.45亿美元。

西班牙是全球主要橄榄油生产国之一，并是该商品全球价格的风向标。近年来，受气候变化、缺水、害虫、植物病害和收成不佳影响，橄榄油供应和价格大幅波动。Deoleo首席执行官克里斯托瓦尔·巴尔德斯7月向CNBC表示，在经历了艰难的2022年至2024年后，得益于更有利的降雨，价格正在趋于稳定。

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