Dcoop i Acesur planują przejąć Deoleo — CNBC

W Hiszpanii akcje Deoleo, największego na świecie producenta oliwy z oliwek, spadły o 17,8% po tym, jak jego hiszpańscy konkurenci Dcoop i Acesur ogłosili plany przejęcia spółki. Każda z dwóch firm ma otrzymać po 50% udziałów w Deoleo, informuje CNBC.

Spadek akcji po ogłoszeniu

Podczas ostatniej sesji akcje Deoleo kosztowały 0,348 euro. Mimo gwałtownego spadku w dniu ogłoszenia papiery wartościowe spółki wzrosły od początku roku o około 55%. CNBC wiąże to między innymi z bardziej umiarkowanymi cenami oliwy z oliwek, co wspierało sprzedaż Deoleo w USA.

Dcoop oświadczyła, że celem transakcji jest zwiększenie światowego spożycia oliwy z oliwek oraz pomoc rolnikom w tworzeniu wartości w łańcuchu dostaw. CNBC zwróciło się do Deoleo o komentarz, jednak do czasu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

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Walka o Deoleo

Przed ogłoszeniem transakcji Deoleo znajdowało się w centrum walki o przejęcie między Dcoop a międzynarodowymi firmami, w tym z Włoch, Francji i Australii. W sierpniu akcje Deoleo zyskały ponad 20% po pojawieniu się informacji o tej walce. Wcześniej informowano, że Dcoop oferowała za Deoleo 470 mln euro, czyli około 545 mln dolarów.

Hiszpania jest jednym z czołowych światowych producentów oliwy z oliwek i służy jako punkt odniesienia dla globalnych cen tego towaru. W ostatnich latach podaż i ceny oliwy z oliwek znacznie się wahały z powodu zmian klimatu, niedoboru wody, szkodników, chorób roślin i słabych zbiorów. Dyrektor generalny Deoleo Cristóbal Valdés powiedział CNBC w lipcu, że po trudnym okresie 2022–2024 ceny stabilizują się dzięki korzystniejszym opadom.

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