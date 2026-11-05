Korea Południowa planuje rozszerzyć obszar działań antypirackiej jednostki Cheonghae, działającej w Zatoce Adeńskiej, na wody międzynarodowe na południe od Omanu, na Morzu Arabskim. Do misji chcą dodać morski samolot patrolowy P-8A, grupę do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz bezzałogowe systemy zwalczania min.

Jak podaje Korea Herald, proponowana zmiana niemal dwukrotnie zwiększy promień działań jednostki — do około 1930 kilometrów. Liczebność Cheonghae ma zostać zwiększona o 75 wojskowych, do 395 osób. Obecnie w skład jednostki wchodzą niszczyciel o wyporności 4400 ton, śmigłowiec marynarki wojennej, szybkie łodzie oraz inne środki.

Ograniczenia dla misji

Urzędnik Ministerstwa Obrony Korei Południowej, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, oświadczył, że wzmocnienie misji będzie miało charakter niebojowy, a jednostka będzie działać niezależnie od sił sojuszniczych. Operacje planuje się ograniczyć do wód międzynarodowych na południe od Omanu. Samolotowi P-8A zakaże się prowadzenia obserwacji terytorium Iranu, jego wód terytorialnych oraz wewnętrznej części Cieśniny Ormuz.

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Rząd planuje przedłożyć Zgromadzeniu Narodowemu propozycję zaktualizowanego mandatu po jej zatwierdzeniu przez gabinet w przyszłym tygodniu. Zgodnie z prawem kraju zgoda parlamentu jest konieczna do zagranicznego rozmieszczenia wojskowych lub rozszerzenia obecnej misji. Do mandatu chcą również dodać zadania wspierające wysiłki na rzecz przywrócenia wolności żeglugi na trasach międzynarodowych.

Przygotowania do operacji przeciwminowych

Grupę do unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz bezzałogowe systemy rozminowywania chcą dodać w ramach przygotowań do możliwego udziału Korei Południowej we wspólnych powojennych operacjach przywracania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Według publikacji usuwanie min morskich w cieśninie może stać się jednym z głównych zadań wymagających międzynarodowej koordynacji po zakończeniu wojny między USA a Iranem.

Do bezpośrednich operacji w cieśninie potrzebna będzie odrębna zgoda parlamentu. Seul dąży także do rozmieszczenia dodatkowych sił w Dżibuti i planuje rozpocząć konsultacje z władzami tego kraju po rozpoczęciu procedury parlamentarnej.

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