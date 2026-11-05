韩国计划将目前在亚丁湾执行任务的清海部队反海盗分队的行动区域，扩大至阿拉伯海阿曼以南的国际水域。该任务拟增配P-8A海上巡逻机、爆炸物处理小组以及无人扫雷系统。

据《韩国先驱报》报道，拟议调整将使该分队的行动半径几乎增加一倍，达到约1930公里。清海部队将增加75名军人，人员总数增至395人。目前，该分队配备一艘4400吨级驱逐舰、一架海军直升机、快速艇及其他装备。

任务限制

一名不愿透露姓名的韩国国防部官员表示，强化后的任务将具有非战斗性质，该分队将独立于盟军部队行动。行动计划仅限于阿曼以南的国际水域。P-8A飞机将被禁止对伊朗领土、其领海以及霍尔木兹海峡内侧区域进行监视。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

政府计划在下周获得内阁批准后，向国民议会提交更新任务授权的提案。根据该国法律，向海外部署军人或扩大现有任务需要获得议会同意。授权内容还拟加入支持恢复国际航线航行自由的相关任务。

为反雷行动做准备

拟增设爆炸物处理小组和无人排雷系统，是为了准备韩国可能参与在霍尔木兹海峡恢复航行的联合战后行动。据该报报道，在美国与伊朗之间的战争结束后，清除该海峡内的水雷可能成为需要国际协调的主要任务之一。

在该海峡开展直接行动将需要获得议会单独批准。首尔还希望在吉布提部署额外兵力，并计划在议会程序启动后与该国政府展开磋商。

关注我们在