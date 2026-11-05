Швеция введет пограничный контроль с 12 ноября — RMF24

Правительство Швеции введет пограничный контроль с 12 ноября на шесть месяцев. Как сообщает RMF24, решение было принято в ответ на усиление гибридных угроз, которые шведские власти связывают с российским вторжением в Украину.

Проверки в портах, аэропортах и поездах

В официальном сообщении власти отметили, что присутствие враждебных сил в Шенгенской зоне и рост рисков для общественного порядка и внутренней безопасности требуют дополнительных мер. Проверки будет проводить шведская пограничная полиция, которая определит конкретные места и порядок их проведения.

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Контроль будет предусматривать усиленную проверку документов на пограничных переходах, в портах, аэропортах и на железнодорожных маршрутах, соединяющих Швецию с соседними государствами. Трудности могут затронуть пассажиров железнодорожного сообщения между Копенгагеном и Мальмё: ранее такие проверки уже увеличивали время в пути.

Контроль уже восстанавливали ранее

Швеция не впервые временно возвращает пограничные проверки. В последние годы их вводили из-за миграционного кризиса 2015 года, пандемии COVID-19, а также в рамках борьбы с организованной преступностью. Правительство также напомнило, что подобные меры уже применяли Франция, Германия, Норвегия и Дания.

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