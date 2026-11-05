Szwecja wprowadzi kontrole graniczne od 12 listopada — RMF24

Rząd Szwecji wprowadzi kontrole graniczne od 12 listopada na sześć miesięcy. Jak informuje RMF24, decyzję podjęto w odpowiedzi na nasilające się zagrożenia hybrydowe, które szwedzkie władze wiążą z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Kontrole w portach, na lotniskach i w pociągach

W oficjalnym komunikacie władze wskazały, że obecność wrogich sił w strefie Schengen oraz rosnące zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego wymagają dodatkowych środków. Kontrole będzie przeprowadzać szwedzka policja graniczna, która określi konkretne miejsca i procedury ich realizacji.

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Kontrola będzie obejmować wzmożone sprawdzanie dokumentów na przejściach granicznych, w portach, na lotniskach i na trasach kolejowych łączących Szwecję z sąsiednimi państwami. Utrudnienia mogą dotknąć pasażerów połączeń kolejowych między Kopenhagą a Malmö: wcześniej takie kontrole wydłużały czas podróży.

Kontrole przywracano już wcześniej

Szwecja nie po raz pierwszy tymczasowo przywraca kontrole graniczne. W ostatnich latach wprowadzano je z powodu kryzysu migracyjnego z 2015 roku, pandemii COVID-19, a także w ramach walki z przestępczością zorganizowaną. Rząd przypomniał również, że podobne środki stosowały już Francja, Niemcy, Norwegia i Dania.

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