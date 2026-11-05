В Англии независимый обзор, заказанный правительством, рекомендовал сократить число полицейских сил с 39 до как минимум девяти более крупных региональных структур. Как сообщает The Guardian, документ подготовил бывший комиссар лондонской полиции Бернард Хоган-Хау, однако он еще не опубликован.

Региональные силы и местные подразделения

По данным издания, рассматривается создание девяти региональных полицейских сил в Англии и одной — в Уэльсе. Они будут действовать над более чем 150 местными подразделениями, которые будут выполнять основную часть работы по противодействию преступности в общинах.

По информации нескольких источников The Guardian, в отчете назван диапазон от девяти до 18 более крупных сил в новой модели. Такие структуры могли бы отвечать за расследование тяжких преступлений, включая убийства и тяжкое сексуальное насилие, поддержание общественного порядка и административные функции, которые сейчас отдельно выполняют все 43 силы Англии и Уэльса.

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Национальная полицейская служба

Над региональными структурами правительство планирует создать общенациональную Национальную полицейскую службу. Ее хотят сделать центром контртеррористической деятельности и борьбы с тяжкой и организованной преступностью. Объявление о поиске комиссара для службы ожидается в начале следующего года.

Обзор Хогана-Хау завершили в сентябре и передали министру внутренних дел Шабане Махмуд. Правительственные источники сообщили изданию, что его планируют опубликовать до Рождества, а в следующем году представить «белую книгу» о реформе.

Среди руководителей полиции нет единой позиции относительно масштаба преобразований. Часть из них поддерживает добровольные объединения, тогда как будущая «белая книга», по данным The Guardian, может предусматривать принудительную ликвидацию действующих сил и создание новых. Некоторые руководители полиции также опасаются, что слишком крупными структурами будет сложно эффективно управлять.

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