W Anglii niezależny przegląd zlecony przez rząd zalecił zmniejszenie liczby sił policyjnych z 39 do co najmniej dziewięciu większych struktur regionalnych. Jak informuje The Guardian, dokument przygotował były komisarz londyńskiej policji Bernard Hogan-Howe, jednak nie został on jeszcze opublikowany.

Siły regionalne i jednostki lokalne

Według gazety rozważane jest utworzenie dziewięciu regionalnych sił policyjnych w Anglii i jednej w Walii. Działałyby one nad ponad 150 lokalnymi jednostkami, które wykonywałyby główną część pracy związanej ze zwalczaniem przestępczości w społecznościach.

Według kilku źródeł The Guardian w raporcie wskazano przedział od dziewięciu do 18 większych sił w nowym modelu. Takie struktury mogłyby odpowiadać za śledztwa w sprawie poważnych przestępstw, w tym zabójstw i poważnej przemocy seksualnej, utrzymanie porządku publicznego oraz funkcje administracyjne, które obecnie oddzielnie wykonują wszystkie 43 siły w Anglii i Walii.

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Krajowa Służba Policyjna

Ponad strukturami regionalnymi rząd planuje utworzyć ogólnokrajową Krajową Służbę Policyjną. Ma ona stać się centrum działań antyterrorystycznych oraz walki z poważną i zorganizowaną przestępczością. Ogłoszenie o poszukiwaniu komisarza dla tej służby jest oczekiwane na początku przyszłego roku.

Przegląd Hogana-Howe'a ukończono we wrześniu i przekazano minister spraw wewnętrznych Shabanie Mahmood. Źródła rządowe poinformowały gazetę, że planowana jest jego publikacja przed Bożym Narodzeniem, a w przyszłym roku ma zostać przedstawiona „biała księga” dotycząca reformy.

Wśród kierownictwa policji nie ma jednolitego stanowiska co do skali zmian. Część z nich popiera dobrowolne połączenia, podczas gdy przyszła „biała księga”, według The Guardian, może przewidywać przymusowe zniesienie obecnych sił i utworzenie nowych. Niektórzy szefowie policji obawiają się również, że zbyt duże struktury będą trudne do skutecznego zarządzania.

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