在英格兰，政府委托进行的一项独立审查建议将警察力量数量从39支缩减至至少9个更大的区域机构。正如《卫报》报道，该文件由伦敦警察厅前总监伯纳德·霍根-豪编写，但尚未公布。

区域警察力量与地方单位

据该报报道，正在考虑在英格兰设立9支区域警察力量，并在威尔士设立1支。这些力量将统辖150多个地方单位，后者将承担社区打击犯罪工作的主要部分。

据《卫报》的多名消息人士称，报告提出的新模式中，较大警察力量的数量范围为9至18支。这类机构可负责调查包括谋杀和严重性暴力在内的严重犯罪、维护公共秩序，以及目前由英格兰和威尔士全部43支警察力量分别履行的行政职能。

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国家警察服务

政府计划在区域机构之上设立全国性的国家警察服务。该服务拟成为反恐活动以及打击严重和有组织犯罪的中心。预计将在明年初发布为该服务寻找专员的公告。

霍根-豪审查于9月完成，并提交给内政大臣沙巴娜·马哈茂德。政府消息人士告诉该报，计划在圣诞节前公布该审查，并于明年发布有关改革的“白皮书”。

警方领导层对于改革规模没有统一立场。其中一些人支持自愿合并，而据《卫报》报道，未来的“白皮书”可能规定强制撤销现有警察力量并建立新的力量。一些警察负责人还担心，规模过大的机构将难以进行有效管理。

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