Министерство энергетики Польши подготовило основы законопроекта, предусматривающего введение в 2027 году предельной цены на природный газ для защищенных потребителей, в частности домохозяйств. Об этом сообщает RMF24.

Защита домохозяйств и важных учреждений

Речь идет о проекте закона о специальной защите отдельных потребителей газового топлива в 2027 году в связи с ситуацией на газовом рынке, а также о внесении изменений в другие законы. Основы документа обнародовали в перечне законодательных и программных работ Совета министров Польши.

Механизм должен гарантировать максимальную цену газа в расчетах с защищенными потребителями. К этой категории, помимо бытовых потребителей, относятся субъекты, выполняющие важные задачи в сфере общественно полезных услуг.

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Как будут определять цену

Предельную цену планируют установить на основе уровня цены из тарифа, утвержденного в 2026 году президентом Управления регулирования энергетики Польши для уполномоченного продавца газа. По замыслу министерства, это должно сделать расходы защищенных потребителей более предсказуемыми и ограничить риск прямого переноса на них роста цен на оптовом рынке.

Проект также предусматривает систему компенсаций для предприятий, продающих газовое топливо. Выплаты должны предоставляться компаниям, которые будут применять установленную законом предельную цену в расчетах с тарифными потребителями, для покрытия финансовых последствий такого регулирования. Правительство Польши планирует принять законопроект в четвертом квартале 2026 года, а действие механизма должно ограничиваться 2027 годом.

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