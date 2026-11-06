Ministerstwo Energii Polski przygotowało założenia projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie w 2027 roku maksymalnej ceny gazu ziemnego dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Informuje o tym RMF24.

Ochrona gospodarstw domowych i ważnych instytucji

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, a także o zmianę innych ustaw. Założenia dokumentu opublikowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów Polski.

Mechanizm ma gwarantować maksymalną cenę gazu w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi. Do tej kategorii, oprócz odbiorców gospodarstw domowych, należą podmioty realizujące ważne zadania w zakresie usług użyteczności publicznej.

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Jak będzie ustalana cena

Maksymalna cena ma zostać ustalona na podstawie poziomu ceny z taryfy zatwierdzonej w 2026 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla wyznaczonego sprzedawcy gazu. Według założeń ministerstwa ma to zwiększyć przewidywalność kosztów odbiorców chronionych i ograniczyć ryzyko bezpośredniego przenoszenia na nich wzrostu cen na rynku hurtowym.

Projekt przewiduje również system rekompensat dla przedsiębiorstw sprzedających paliwa gazowe. Wypłaty mają być przyznawane firmom, które będą stosować ustawowo określoną maksymalną cenę w rozliczeniach z odbiorcami taryfowymi, aby pokryć finansowe skutki takiej regulacji. Rząd Polski planuje przyjąć projekt ustawy w czwartym kwartale 2026 roku, a działanie mechanizmu ma być ograniczone do 2027 roku.

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