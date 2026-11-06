У Польщі планують запровадити граничну ціну газу у 2027 році — RMF24

Міністерство енергетики Польщі підготувало засади законопроєкту, який передбачає запровадження у 2027 році граничної ціни природного газу для захищених споживачів, зокрема домогосподарств. Про це повідомляє RMF24.

Захист домогосподарств і важливих установ

Ідеться про проєкт закону щодо спеціального захисту окремих споживачів газового палива у 2027 році у зв’язку із ситуацією на газовому ринку, а також про внесення змін до інших законів. Засади документа оприлюднили в переліку законодавчих і програмних робіт Ради міністрів Польщі.

Механізм має гарантувати максимальну ціну газу в розрахунках із захищеними споживачами. До цієї категорії, крім побутових споживачів, належать суб’єкти, що виконують важливі завдання у сфері суспільно корисних послуг.

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Як визначатимуть ціну

Граничну ціну планують встановити на основі рівня ціни з тарифу, затвердженого у 2026 році президентом Управління регулювання енергетики Польщі для уповноваженого продавця газу. За задумом міністерства, це має зробити витрати захищених споживачів більш передбачуваними та обмежити ризик прямого перенесення на них зростання цін на оптовому ринку.

Проєкт також передбачає систему компенсацій для підприємств, що продають газове паливо. Виплати мають надаватися компаніям, які застосовуватимуть встановлену законом граничну ціну в розрахунках із тарифними споживачами, для покриття фінансових наслідків такого регулювання. Уряд Польщі планує ухвалити законопроєкт у четвертому кварталі 2026 року, а дія механізму має обмежуватися 2027 роком.

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