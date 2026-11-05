NASA анонсировало экспериментальный самолет X-70 Fractal — Space.com

NASA объявило о новом экспериментальном самолете X-70 Fractal, предназначенном для испытаний передовых систем управления полетом и маневренности. Как сообщает Space.com, аппарат будет иметь модульную архитектуру, которая позволит быстро менять внешние и внутренние компоненты во время полетов.

Модульная платформа для испытаний

В NASA заявили, что технология быстрой перенастройки позволит исследовать маневренность летательных аппаратов способами, которые ранее не демонстрировались в пилотируемом полете. Администратор NASA Джаред Айзекман назвал X-70 высокопроизводительной пилотируемой платформой для проверки систем управления, маневренности и других технологий в реальных условиях полета.

По словам Айзекмана, агентство ожидает первый полет X-70 Fractal в течение двух лет. Он также отметил, что люди приходят в NASA, чтобы строить, учиться и летать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявленные характеристики X-70

Крейсерская скорость X-70 Fractal должна составить Mach 0,75. Самолет сможет подниматься на высоту до 13,7 км, а его дальность полета превысит 2777 км, или 1500 морских миль.

Аппарат планируют оснастить возможностью перевозить около 900 кг экспериментального оборудования — как внутри фюзеляжа, так и на внешних узлах подвески. Взлетная масса самолета заявлена на уровне примерно 4535 кг.

Вместе с анонсом NASA опубликовало сгенерированное искусственным интеллектом изображение будущего X-70. На нем видны два наклоненных вертикальных киля на фоне дыма, однако по этому изображению невозможно определить окончательный облик самолета.

Читай нас в