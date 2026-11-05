NASA宣布实验性X-70 Fractal飞机 — Space.com

NASA宣布推出新型实验性X-70 Fractal飞机，旨在测试先进的飞行控制和机动性系统。据Space.com报道，该飞行器将采用模块化架构，可在飞行期间快速更换外部和内部组件。

用于测试的模块化平台

NASA表示，快速重构技术将能够以此前未在载人飞行中展示过的方式研究飞行器机动性。NASA局长贾里德·艾萨克曼称，X-70是一个高性能载人平台，用于在真实飞行条件下测试控制系统、机动性及其他技术。

艾萨克曼表示，该机构预计X-70 Fractal将在两年内进行首次飞行。他还指出，人们来到NASA是为了建造、学习和飞行。

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X-70公布的性能参数

X-70 Fractal的巡航速度预计为0.75马赫。该飞机能够爬升至最高13.7公里的高度，其航程将超过2777公里，即1500海里。

该飞行器计划配备携带约900公斤实验设备的能力，设备既可置于机身内部，也可安装在外部挂点上。该飞机的起飞重量公布为约4535公斤。

随着公告发布，NASA还公布了一张由人工智能生成的未来X-70图像。图中可见烟雾背景下的两片倾斜垂直尾翼，但无法根据这张图像确定该飞机的最终外观。

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