NASA zapowiedziała eksperymentalny samolot X-70 Fractal — Space.com

NASA ogłosiła nowy eksperymentalny samolot X-70 Fractal, przeznaczony do testowania zaawansowanych systemów sterowania lotem i manewrowości. Jak informuje Space.com, maszyna będzie miała modułową architekturę, która umożliwi szybkie zmienianie komponentów zewnętrznych i wewnętrznych podczas lotów.

Modułowa platforma do testów

NASA oświadczyła, że technologia szybkiej rekonfiguracji pozwoli badać manewrowość statków powietrznych w sposób, który wcześniej nie był demonstrowany w lotach załogowych. Administrator NASA Jared Isaacman nazwał X-70 wysokowydajną załogową platformą do sprawdzania systemów sterowania, manewrowości i innych technologii w rzeczywistych warunkach lotu.

Według Isaacmana agencja oczekuje pierwszego lotu X-70 Fractal w ciągu dwóch lat. Zaznaczył również, że ludzie przychodzą do NASA, aby budować, uczyć się i latać.

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Deklarowane parametry X-70

Prędkość przelotowa X-70 Fractal ma wynosić Mach 0,75. Samolot będzie mógł wznieść się na wysokość do 13,7 km, a jego zasięg przekroczy 2777 km, czyli 1500 mil morskich.

Maszyna ma zostać wyposażona w możliwość przewożenia około 900 kg sprzętu eksperymentalnego — zarówno wewnątrz kadłuba, jak i na zewnętrznych węzłach podwieszeń. Masa startowa samolotu została zadeklarowana na poziomie około 4535 kg.

Wraz z ogłoszeniem NASA opublikowała wygenerowany przez sztuczną inteligencję obraz przyszłego X-70. Widać na nim dwa pochylone pionowe stateczniki na tle dymu, jednak na podstawie tego obrazu nie można określić ostatecznego wyglądu samolotu.

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