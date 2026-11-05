NASA анонсувало експериментальний літак X-70 Fractal — Space.com

NASA оголосило про новий експериментальний літак X-70 Fractal, призначений для випробування передових систем керування польотом і маневреності. Як повідомляє Space.com, апарат матиме модульну архітектуру, що дасть змогу швидко змінювати зовнішні та внутрішні компоненти під час польотів.

Модульна платформа для випробувань

У NASA заявили, що технологія швидкого переналаштування дозволить досліджувати маневреність літальних апаратів способами, які раніше не демонструвалися в пілотованому польоті. Адміністратор NASA Джаред Айзекман назвав X-70 високопродуктивною пілотованою платформою для перевірки систем керування, маневреності та інших технологій у реальних польотних умовах.

За словами Айзекмана, агентство очікує на перший політ X-70 Fractal упродовж двох років. Він також зазначив, що люди приходять до NASA, щоб будувати, навчатися й літати.

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Заявлені характеристики X-70

Крейсерська швидкість X-70 Fractal має становити Mach 0,75. Літак зможе підніматися на висоту до 13,7 км, а його дальність польоту перевищуватиме 2777 км, або 1500 морських миль.

Апарат планують оснастити можливістю перевозити близько 900 кг експериментального обладнання — як усередині фюзеляжу, так і на зовнішніх вузлах. Злітна маса літака заявлена на рівні приблизно 4535 кг.

Разом з анонсом NASA оприлюднило згенероване штучним інтелектом зображення майбутнього X-70. На ньому видно два похилені вертикальні кіля на тлі диму, однак за цим зображенням неможливо визначити остаточний вигляд літака.

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