ADNOC поставить Індії до 4 млн тонн СПГ — The National

Компанія ADNOC з Об’єднаних Арабських Еміратів уклала довгострокову угоду про продаж і закупівлю скрапленого природного газу з індійською Gujarat Energy. За контрактом покупець отримає до 4 млн тонн СПГ упродовж 10 років, а постачання мають розпочатися у 2028 році.

Перший продаж із портфеля XRG

Як повідомляє The National, це буде перший продаж скрапленого природного газу з міжнародного портфеля XRG — міжнародної інвестиційної компанії ADNOC. У компанії також зазначили, що угода стала п’ятим контрактом ADNOC на постачання СПГ до Індії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Довгострокові поставки

Керівник із маркетингу та орігінації СПГ в ADNOC Рашид Аль-Мазруеї заявив, що контракт із Gujarat Energy зміцнює давнє енергетичне партнерство компанії з індійськими клієнтами. За його словами, інтегрована платформа маркетингу й торгівлі СПГ дає змогу поєднувати міжнародний портфель компанії з покупцями в ключових регіонах світового ринку та забезпечувати Індію надійними, гнучкими й довгостроковими поставками.

Читай нас у