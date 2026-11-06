ADNOC dostarczy Indiom do 4 mln ton LNG — The National

Emiracka spółka ADNOC zawarła długoterminową umowę sprzedaży i zakupu skroplonego gazu ziemnego z indyjską Gujarat Energy. Zgodnie z kontraktem nabywca otrzyma do 4 mln ton LNG w ciągu 10 lat, a dostawy mają rozpocząć się w 2028 roku.

Pierwsza sprzedaż z portfela XRG

Jak informuje The National, będzie to pierwsza sprzedaż skroplonego gazu ziemnego z międzynarodowego portfela XRG — międzynarodowej spółki inwestycyjnej ADNOC. Firma zaznaczyła również, że umowa stała się piątym kontraktem ADNOC na dostawy LNG do Indii.

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Dostawy długoterminowe

Dyrektor ADNOC ds. marketingu i pozyskiwania LNG, Rashid Al-Mazrouei, oświadczył, że kontrakt z Gujarat Energy wzmacnia długoletnie partnerstwo energetyczne firmy z indyjskimi klientami. Jak powiedział, zintegrowana platforma marketingu i handlu LNG pozwala łączyć międzynarodowy portfel firmy z nabywcami w kluczowych regionach światowego rynku oraz zapewniać Indiom niezawodne, elastyczne i długoterminowe dostawy.

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