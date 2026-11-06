ADNOC поставит Индии до 4 млн тонн СПГ — The National

Компания ADNOC из Объединённых Арабских Эмиратов заключила долгосрочное соглашение о продаже и покупке сжиженного природного газа с индийской Gujarat Energy. По контракту покупатель получит до 4 млн тонн СПГ в течение 10 лет, а поставки должны начаться в 2028 году.

Первая продажа из портфеля XRG

Как сообщает The National, это будет первая продажа сжиженного природного газа из международного портфеля XRG — международной инвестиционной компании ADNOC. В компании также отметили, что соглашение стало пятым контрактом ADNOC на поставки СПГ в Индию.

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Долгосрочные поставки

Руководитель по маркетингу и привлечению поставок СПГ в ADNOC Рашид Аль-Мазруеи заявил, что контракт с Gujarat Energy укрепляет давнее энергетическое партнёрство компании с индийскими клиентами. По его словам, интегрированная платформа маркетинга и торговли СПГ позволяет объединять международный портфель компании с покупателями в ключевых регионах мирового рынка и обеспечивать Индию надёжными, гибкими и долгосрочными поставками.

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