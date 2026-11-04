У Канаді під час пошуків знайшли тіло жінки, влада підозрює напад гризлі — Der Spiegel

У районі містечка Белла-Кула в канадській провінції Британська Колумбія під час пошуків двох жінок знайшли тіло однієї з них. Влада припускає, що до інциденту міг бути причетний ведмідь гризлі, а 19-річну доньку загиблої досі розшукують, повідомляє Der Spiegel.

Пошуки в районі Белла-Кули

Загиблою є Дженні Б., яка вирушила в похід разом зі своєю 19-річною донькою. Точні обставини події поки не встановлені.

Представник корінного народу нуксалк Семюел Шунер заявив, що громада розуміє, яку травму ця подія завдає родині загиблої, родинам жертв торішнього інциденту та місцевій спільноті.

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Белла-Кула розташована приблизно за 700 кілометрів на північний захід від Ванкувера. Місцевість із озерами та горами популярна серед любителів активного відпочинку, а в навколишніх лісах мешкають гризлі.

Напад на школу у 2025 році

У листопаді 2025 року гризлі напав на групу учнів початкової школи в Белла-Кулі. За даними рятувальних служб, кілька людей зазнали тяжких поранень, двоє з них перебували у критичному стані. Ведмедя тоді не вдалося знайти попри масштабні пошуки.

У Британській Колумбії, за оцінками, живуть близько 16 тисяч гризлі.

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