W Nepalu Komisja ds. Badania Nadużyć Władzy (CIAA) skierowała do Sądu Specjalnego akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Madhavowi Kumarowi Nepalowi, byłemu ministrowi i liderowi Nepalskiego Kongresu Minendrze Rijalowi oraz 95 innym osobom. Sprawę wszczęto w związku z prawdopodobnie nielegalną zamianą i sprzedażą państwowej ziemi w okręgu Morang, informuje Kathmandu Post.

CIAA domaga się odszkodowania w wysokości 734,956 mln rupii nepalskich, wymierzenia kar pozbawienia wolności i grzywien, a także konfiskaty działek przekazanych w ramach spornej procedury. Według komisji działki te powinny zostać skonfiskowane i pozostać własnością państwową lub publiczną.

Warunki użytkowania ziemi

W centrum sprawy znajduje się spółka Rijal Canning and Company. Zezwolono jej zachować około 40 hektarów ziemi w Morangu ponad ustawowo określony limit powierzchni posiadanej ziemi pod warunkiem prowadzenia zakładu przetwórstwa owoców. CIAA twierdzi, że spółka nie wykorzystywała ziemi w tym celu, dlatego rząd w 1992 roku podjął decyzję o jej konfiskacie.

Jednak według komisji spółce później zezwolono wymienić dwie działki w Biratnagarze o łącznej powierzchni około 2,9 hektara na ziemię o równej powierzchni w Banigamie, w okręgu Morang. Zgodnie z aktem oskarżenia spółka kupiła ziemię w Banigamie za 1,285 mln rupii, a dwie działki w Biratnagarze sprzedała za 83,8625 mln rupii. Różnica między odnotowanymi cenami wyniosła 82,5775 mln rupii.

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Decyzja komitetu rządowego

Śledztwo CIAA ustaliło, że ograniczenia dotyczące dwóch działek zniesiono 28 sierpnia 2006 roku po interpretacji orzeczenia Sądu Najwyższego przez ówczesnego urzędnika ds. reformy rolnej Umanatha Pandeya. Komisja uważa, że otworzyło to drogę do późniejszej zamiany, mimo że ziemia nie była wykorzystywana do deklarowanej działalności przemysłowej.

Proces zamiany nabrał tempa w 2009 roku. W listopadzie Ministerstwo Reformy Rolnej i Zarządzania Ziemią przekazało propozycję do Rady Ministrów, która skierowała ją do Komitetu Społecznego. Według aktu oskarżenia 1 grudnia komitet zatwierdził zamianę. CIAA zarzuca Rijalowi, który wówczas koordynował prace komitetu, zatwierdzenie propozycji mimo prawdopodobnego naruszenia przez spółkę warunków zwolnienia z limitu powierzchni posiadanej ziemi.

Spośród 97 oskarżonych CIAA zaliczyła 46 osób, w tym Nepala i Rijala, do grupy osób uznawanych za bezpośrednio związane z domniemanym przestępstwem. Pozostałe osoby włączono do sprawy w celu odzyskania dochodzonych odszkodowań lub konfiskaty mienia. Jest to druga sprawa korupcyjna przeciwko Nepalowi: w czerwcu 2025 roku CIAA postawiła mu oraz 92 innym osobom zarzuty w sprawie ziemi Patanjali Yogpeeth and Ayurveda Company Nepal. Nepal zaprzeczał popełnieniu naruszeń.

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