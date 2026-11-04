В Непале Комиссия по расследованию злоупотреблений властью (CIAA) подала в Специальный суд обвинительный акт против бывшего премьер-министра Мадхава Кумара Непала, бывшего министра и лидера Непальского конгресса Минендры Риджала, а также еще 95 человек. Дело открыли из-за предположительно незаконного обмена и продажи государственной земли в округе Моранг, сообщает Kathmandu Post.

CIAA требует возмещения ущерба в размере 734,956 млн непальских рупий, назначения наказаний в виде лишения свободы и штрафов, а также конфискации земельных участков, переданных по спорной схеме. По версии комиссии, эти участки должны были быть конфискованы и остаться в государственной или публичной собственности.

Условия пользования землей

В центре дела находится компания Rijal Canning and Company. Ей разрешили сохранить около 40 гектаров земли в Моранге сверх законодательно установленного лимита площади землевладения при условии работы предприятия по переработке фруктов. CIAA утверждает, что компания не использовала землю для этой цели, поэтому правительство в 1992 году приняло решение о ее конфискации.

Однако, по данным комиссии, компании впоследствии разрешили обменять два участка в Биратнагаре общей площадью примерно 2,9 гектара на равную по площади землю в Банагараме, округ Моранг. Согласно обвинительному акту, компания купила землю в Банагараме за 1,285 млн рупий, а два участка в Биратнагаре продала за 83,8625 млн рупий. Разница между зафиксированными ценами составила 82,5775 млн рупий.

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Решение правительственного комитета

Расследование CIAA установило, что ограничения на два участка были сняты 28 августа 2006 года после толкования решения Верховного суда тогдашним чиновником по земельной реформе Уманатхом Пандеем. Комиссия считает, что это открыло путь к дальнейшему обмену, хотя землю не использовали для заявленной промышленной деятельности.

Процесс обмена активизировался в 2009 году. В ноябре Министерство земельной реформы и управления землей передало предложение в Кабинет министров, который направил его в Социальный комитет. Согласно обвинительному акту, 1 декабря комитет одобрил обмен. CIAA вменяет Риджалу, который тогда координировал комитет, утверждение предложения несмотря на вероятное нарушение компанией условий освобождения от ограничения площади землевладения.

Из 97 ответчиков 46 человек, в том числе Непал и Риджал, CIAA отнесла к группе лиц, которых считают непосредственно причастными к предполагаемому правонарушению. Других включили в дело для взыскания заявленного ущерба или конфискации имущества. Это второе коррупционное дело против Непала: в июне 2025 года CIAA выдвинула обвинения против него и еще 92 человек по делу о земле Patanjali Yogpeeth and Ayurveda Company Nepal. Непал отрицал правонарушения.

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