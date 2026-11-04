在尼泊尔，滥用职权调查委员会（CIAA）向特别法庭提交了针对前总理马达夫·库马尔·尼泊尔、前部长兼尼泊尔大会党领导人米南德拉·里贾尔以及另外95人的起诉书。该案因涉嫌非法置换和出售莫朗县国有土地而立案，《加德满都邮报》报道。

CIAA要求赔偿7.34956亿尼泊尔卢比的损失，判处监禁和罚款，并没收通过这项有争议的方案转让的土地。委员会认为，这些地块本应被没收，并保留为国有或公共财产。

土地使用条件

该案的核心是Rijal Canning and Company。该公司获准保留莫朗约40公顷超出法定土地持有面积限制的土地，条件是运营一家水果加工企业。CIAA称，该公司未将土地用于这一用途，因此政府于1992年决定没收该土地。

但据委员会称，后来该公司获准将比拉特纳加尔两块总面积约2.9公顷的地块，置换为莫朗县巴尼加马面积相等的土地。根据起诉书，该公司以128.5万卢比购买巴尼加马的土地，并以8386.25万卢比出售比拉特纳加尔的两块地。记录价格之间的差额为8257.75万卢比。

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政府委员会的决定

CIAA调查发现，在时任土地改革官员乌马纳特·潘迪对最高法院裁决作出解释后，两块地的限制于2006年8月28日被解除。委员会认为，这为后续置换铺平了道路，尽管这些土地并未用于所申报的工业活动。

置换程序在2009年加快推进。11月，土地改革和土地管理部将提案提交内阁，内阁将其转交社会委员会。根据起诉书，委员会于12月1日批准了这项置换。CIAA指控当时协调该委员会的里贾尔，在该公司可能违反豁免土地持有面积限制条件的情况下仍批准了该提案。

在97名被告中，CIAA将46人——包括尼泊尔和里贾尔——归入被认为直接参与涉嫌违法行为的人员群体。其他人被列入案件，以追缴所主张的损失或没收财产。这是针对尼泊尔的第二起腐败案件：2025年6月，CIAA在涉及Patanjali Yogpeeth and Ayurveda Company Nepal土地的案件中，对他和另外92人提出指控。尼泊尔否认存在违法行为。

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