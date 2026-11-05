Google、Meta和TikTok分别向加州法院提起诉讼，寻求阻止该州旨在保护儿童免受社交媒体潜在有害功能影响的Assembly Bill 1709法案。据Engadget报道，该法禁止平台向未成年人提供其定义为具有心理剥削性且可能导致强迫性使用的功能。

该法律限制哪些功能

Assembly Bill 1709是加州州长加文·纽森提出的一项更广泛倡议方案的一部分。这类功能的例子包括自动播放视频，以及面向16岁以下用户的个性化推荐。

纽森在签署该法律时表示，在社交平台运营相关问题上，儿童安全必须是优先事项。他说，当不受监管的技术给儿童带来风险时，该州不会袖手旁观。

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公司的论点与反应

Google、Meta和TikTok认为，该法律违反了美国宪法第一修正案以及联邦《通信规范法》第230条。Meta在诉讼中表示，根据第一修正案，该州不能限制公司的编辑决定。Google和TikTok提出了类似论点。

非营利组织电子前沿基金会也批评该法律，称其对隐私和言论自由构成威胁，并曾无果地呼吁州长否决该文件。

与此同时，Google、Meta和TikTok正面临来自个人、学区、城市和政府机构的数千起诉讼。原告称，这些平台导致儿童上瘾，并引发了心理健康危机。Meta最近同意在一宗涉及儿童隐私和社交媒体成瘾的案件和解中支付最高180亿美元。该公司表示，将对其平台作出调整，使其对年轻用户的成瘾性降低，但否认存在任何不当行为。

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