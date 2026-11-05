Google, Meta і TikTok оскаржують закон Каліфорнії про захист дітей — Engadget

Google, Meta і TikTok подали окремі позови до судів Каліфорнії, прагнучи заблокувати закон штату Assembly Bill 1709, спрямований на захист дітей від потенційно шкідливих функцій соціальних мереж. Як повідомляє Engadget, закон забороняє платформам пропонувати неповнолітнім функції, які він визначає як психологічно експлуататорські та здатні спричинити нав’язливе користування.

Які функції обмежує закон

Assembly Bill 1709 входить до ширшого пакета ініціатив, представленого губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом. Серед прикладів таких функцій названо автоматичне відтворення відео, а також персоналізовані рекомендації для користувачів віком до 16 років.

Під час підписання закону Ньюсом заявив, що безпека дітей має бути пріоритетом у питаннях роботи соціальних платформ. За його словами, штат не залишатиметься осторонь, коли нерегульовані технології створюють ризики для дітей.

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Аргументи компаній і реакція

Google, Meta і TikTok стверджують, що закон суперечить Першій поправці до Конституції США та розділу 230 федерального Закону про пристойність комунікацій. Meta у своєму позові заявила, що штат не може обмежувати редакційні рішення компанії відповідно до Першої поправки. Подібні аргументи висунули Google і TikTok.

Некомерційна організація Electronic Frontier Foundation також критикувала закон, назвавши його загрозою для приватності та свободи слова, і безуспішно закликала губернатора ветувати документ.

Водночас Google, Meta і TikTok протистоять тисячам позовів від окремих осіб, шкільних округів, міст та державних установ. Позивачі стверджують, що платформи викликають залежність у дітей і спричинили кризу психічного здоров’я. Meta нещодавно погодилася виплатити до 18 млрд доларів у межах врегулювання справи щодо приватності дітей і залежності від соцмереж. Компанія заявила, що внесе зміни до своїх платформ, аби зробити їх менш залежними для молодих користувачів, але заперечує будь-які правопорушення.

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