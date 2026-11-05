Google, Meta и TikTok подали отдельные иски в суды Калифорнии, стремясь заблокировать закон штата Assembly Bill 1709, направленный на защиту детей от потенциально вредных функций социальных сетей. Как сообщает Engadget, закон запрещает платформам предлагать несовершеннолетним функции, которые он определяет как психологически эксплуататорские и способные вызывать навязчивое использование.

Какие функции ограничивает закон

Assembly Bill 1709 входит в более широкий пакет инициатив, представленный губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. Среди примеров таких функций названы автоматическое воспроизведение видео, а также персонализированные рекомендации для пользователей младше 16 лет.

Во время подписания закона Ньюсом заявил, что безопасность детей должна быть приоритетом в вопросах работы социальных платформ. По его словам, штат не останется в стороне, когда нерегулируемые технологии создают риски для детей.

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Аргументы компаний и реакция

Google, Meta и TikTok утверждают, что закон противоречит Первой поправке к Конституции США и разделу 230 федерального Закона о приличии в коммуникациях. Meta в своем иске заявила, что штат не может ограничивать редакционные решения компании в соответствии с Первой поправкой. Google и TikTok выдвинули аналогичные аргументы.

Некоммерческая организация Electronic Frontier Foundation также раскритиковала закон, назвав его угрозой для конфиденциальности и свободы слова, и безуспешно призывала губернатора наложить вето на документ.

В то же время Google, Meta и TikTok противостоят тысячам исков от частных лиц, школьных округов, городов и государственных учреждений. Истцы утверждают, что платформы вызывают у детей зависимость и спровоцировали кризис психического здоровья. Meta недавно согласилась выплатить до 18 млрд долларов в рамках урегулирования дела о конфиденциальности детей и зависимости от социальных сетей. Компания заявила, что внесет изменения в свои платформы, чтобы сделать их менее вызывающими зависимость для молодых пользователей, однако отрицает какие-либо правонарушения.

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