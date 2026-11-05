Google, Meta i TikTok złożyły odrębne pozwy do sądów w Kalifornii, dążąc do zablokowania stanowej ustawy Assembly Bill 1709, której celem jest ochrona dzieci przed potencjalnie szkodliwymi funkcjami mediów społecznościowych. Jak informuje Engadget, ustawa zabrania platformom oferowania osobom niepełnoletnim funkcji, które definiuje jako psychologicznie wykorzystujące i mogące powodować kompulsywne korzystanie.

Jakie funkcje ogranicza ustawa

Assembly Bill 1709 jest częścią szerszego pakietu inicjatyw przedstawionych przez gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. Wśród przykładów takich funkcji wymieniono automatyczne odtwarzanie wideo, a także spersonalizowane rekomendacje dla użytkowników poniżej 16. roku życia.

Podczas podpisywania ustawy Newsom oświadczył, że bezpieczeństwo dzieci musi być priorytetem w kwestiach funkcjonowania platform społecznościowych. Jak stwierdził, stan nie pozostanie bierny, gdy nieuregulowane technologie stwarzają zagrożenia dla dzieci.

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Argumenty firm i reakcja

Google, Meta i TikTok twierdzą, że ustawa jest sprzeczna z Pierwszą Poprawką do Konstytucji USA oraz sekcją 230 federalnej ustawy Communications Decency Act. Meta w swoim pozwie oświadczyła, że stan nie może ograniczać decyzji redakcyjnych firmy zgodnie z Pierwszą Poprawką. Google i TikTok przedstawiły podobne argumenty.

Organizacja non-profit Electronic Frontier Foundation również skrytykowała ustawę, nazywając ją zagrożeniem dla prywatności i wolności słowa, oraz bezskutecznie wzywała gubernatora do zawetowania dokumentu.

Jednocześnie Google, Meta i TikTok mierzą się z tysiącami pozwów ze strony osób prywatnych, okręgów szkolnych, miast i instytucji państwowych. Powodowie twierdzą, że platformy uzależniają dzieci i wywołały kryzys zdrowia psychicznego. Meta niedawno zgodziła się wypłacić do 18 mld dolarów w ramach ugody w sprawie dotyczącej prywatności dzieci i uzależnienia od mediów społecznościowych. Firma oświadczyła, że wprowadzi zmiany na swoich platformach, aby były mniej uzależniające dla młodych użytkowników, lecz zaprzecza wszelkim nieprawidłowościom.

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