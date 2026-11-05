美国司法部对宾夕法尼亚州立大学（Penn State）提起诉讼，称该校允许无证学生按州内居民费率支付学费。该部门表示，这一做法歧视美国公民，《国会山报》报道。

司法部的立场

司法部民事司助理总检察长布雷特·A·舒梅特表示，国会不允许各州和公立机构向无证学生提供学费优惠，除非所有美国公民也能获得同样的优惠。他称，该大学无视了这一要求，司法部将继续对其认为非法使美国公民处于不利地位的政策提出挑战。

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Penn State的条件

Penn State网站指出，无证学生无论是否拥有DACA身份，只要符合居住要求，均可获得州内居民费率。具体而言，他们必须在宾夕法尼亚州一所获认证学校就读至少四年，并从该校毕业，或在该州获得GED证书。

唐纳德·特朗普政府时期，美国司法部已提起27起诉讼，对美国不同地区面向无证学生的州内学费规定提出挑战。其中，得克萨斯州、肯塔基州、俄克拉何马州、内布拉斯加州、伊利诺伊州和堪萨斯州的六起案件取得了有利于政府的结果。纽约州和加利福尼亚州正在抵制联邦政府的行动。

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