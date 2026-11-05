Министерство юстиции США подало иск против Пенсильванского государственного университета Penn State, утверждая, что учебное заведение позволяло студентам без документов платить за обучение по тарифу для резидентов штата. Ведомство заявило, что такая практика дискриминирует граждан США, сообщает The Hill.

Позиция Министерства юстиции

Помощник генерального прокурора Бретт А. Шумейт из Гражданского подразделения Минюста заявил, что Конгресс не разрешает штатам и государственным учреждениям предоставлять льготы по оплате обучения студентам без документов, если такие же льготы не доступны всем гражданам США. По его словам, университет проигнорировал это требование, а ведомство продолжит оспаривать политики, которые, по мнению Минюста, незаконно ставят граждан США в невыгодное положение.

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Условия Penn State

На сайте Penn State указано, что студенты без документов, независимо от наличия статуса DACA, могут получить тариф для резидентов штата при соответствии требованиям к проживанию. В частности, они должны не менее четырех лет учиться в аккредитованной школе Пенсильвании и окончить ее либо получить в штате сертификат GED.

Минюст США при администрации Дональда Трампа подал 27 исков, в которых оспаривает правила о внутриплате за обучение для студентов без документов в различных частях страны. Шесть таких дел в Техасе, Кентукки, Оклахоме, Небраске, Иллинойсе и Канзасе дали результаты, благоприятные для администрации. Нью-Йорк и Калифорния противостоят усилиям федеральных властей.

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