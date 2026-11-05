Departament Sprawiedliwości USA złożył pozew przeciwko Pennsylvania State University, Penn State, twierdząc, że uczelnia pozwalała studentom bez dokumentów płacić czesne według stawki dla mieszkańców stanu. Resort oświadczył, że praktyka ta dyskryminuje obywateli USA, podaje The Hill.

Stanowisko Departamentu Sprawiedliwości

Zastępca prokuratora generalnego Brett A. Shumate z Wydziału Cywilnego Departamentu Sprawiedliwości oświadczył, że Kongres nie zezwala stanom i instytucjom publicznym na przyznawanie ulg w opłatach za naukę studentom bez dokumentów, jeśli takie same ulgi nie są dostępne dla wszystkich obywateli USA. Jak zaznaczył, uniwersytet zignorował ten wymóg, a resort będzie nadal kwestionował polityki, które, zdaniem Departamentu Sprawiedliwości, bezprawnie stawiają obywateli USA w niekorzystnej sytuacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki Penn State

Na stronie Penn State wskazano, że studenci bez dokumentów, niezależnie od posiadania statusu DACA, mogą otrzymać stawkę dla mieszkańców stanu, jeśli spełniają wymogi dotyczące miejsca zamieszkania. W szczególności muszą przez co najmniej cztery lata uczęszczać do akredytowanej szkoły w Pensylwanii oraz ukończyć ją albo uzyskać w stanie certyfikat GED.

Departament Sprawiedliwości USA za administracji Donalda Trumpa złożył 27 pozwów, w których kwestionuje zasady dotyczące czesnego wewnątrzstanowego dla studentów bez dokumentów w różnych częściach kraju. Sześć takich spraw w Teksasie, Kentucky, Oklahomie, Nebrasce, Illinois i Kansas przyniosło wyniki korzystne dla administracji. Nowy Jork i Kalifornia sprzeciwiają się wysiłkom władz federalnych.

Czytaj nas na