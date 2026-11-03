Во вторник, 3 ноября, в зоопарке Чунцина в Китае посетителям впервые показали самку детеныша большой панды. Она родилась 27 июля у панды по имени Ман Цзай. По данным ECNS, публичное появление детеныша порадовало посетителей.

Вес детеныша

При рождении детеныш весил 187 граммов. Сейчас его вес составляет 6,4 килограмма. В зоопарке отметили, что самка хорошо развивается.

Детеныш стабильно растет под опекой специальной команды зоопарка, которая занимается выращиванием больших панд.

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Разведение панд в зоопарке

В зоопарке Чунцина больших панд начали содержать в 1960-х годах. Разведение этих животных в учреждении начали в 1980-х годах.

По данным зоопарка, всего в учреждении содержались 25 больших панд.

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