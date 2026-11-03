We wtorek, 3 listopada, zoo w Chongqingu w Chinach po raz pierwszy pokazało zwiedzającym samicę młodej pandy wielkiej. Urodziła się 27 lipca pandzie o imieniu Mang Zai. Według ECNS publiczne pojawienie się młodej ucieszyło odwiedzających.

Waga młodej

Przy urodzeniu młoda ważyła 187 gramów. Obecnie jej waga wynosi 6,4 kilograma. Zoo zaznaczyło, że samica dobrze się rozwija.

Młoda stabilnie rośnie pod opieką specjalnego zespołu zoo zajmującego się hodowlą pand wielkich.

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Rozmnażanie pand w zoo

W zoo w Chongqingu pandy wielkie zaczęto utrzymywać w latach 60. XX wieku. Rozmnażanie tych zwierząt w placówce rozpoczęto w latach 80. XX wieku.

Według danych zoo placówka utrzymywała łącznie 25 pand wielkich.

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