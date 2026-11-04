Nepal stara się uzyskać od Indii pakiet gospodarczy o wartości ponad 2 mld dolarów w formie linii kredytowych i grantów. Władze Nepalu planują omówić szczegóły propozycji podczas wizyty w Katmandu sekretarza spraw zagranicznych Indii Vikrama Misriego, podaje Kathmandu Post.

Według gazety Nepal chce pozyskać ponad 1 mld dolarów w ramach linii kredytowych, przede wszystkim na budowę krajowych linii przesyłowych energii elektrycznej i innych projektów infrastrukturalnych. Strona nepalska prosi również o grant w wysokości 500 mln dolarów na modernizację autostrady Siddhartha, która łączy graniczne z Indiami miasto Sunauli z Pokharą.

Środki na odbudowę po powodzi

Nepal liczy także na otrzymanie kolejnych 500 mln dolarów, najprawdopodobniej w formie grantu, na odbudowę i przywrócenie infrastruktury uszkodzonej przez powódź w Bhotekoshi 26 sierpnia. Nepalscy urzędnicy mają przekazać indyjskiej delegacji listę priorytetowych projektów do rozpatrzenia.

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Według Kathmandu Post negocjacje dotyczące pakietu mogą zakończyć się podczas pierwszej oficjalnej dwustronnej wizyty premiera Nepalu Balendry Shaha w Indiach. Podróż jest wstępnie oczekiwana 22 listopada, ale formalnie jeszcze jej nie ogłoszono.

Problemy z wcześniejszymi kredytami

Indie wcześniej zaoferowały Nepalowi dwie linie kredytowe: pierwszą ogłoszono podczas państwowej wizyty premiera Narendry Modiego w Nepalu w 2014 roku, a drugą — na konferencji darczyńców po trzęsieniu ziemi w 2015 roku. Nepal nie był jednak w stanie w pełni wykorzystać tych środków z powodu warunków ustanowionych przez stronę indyjską.

Były ambasador Nepalu w Indiach Shankar Sharma oświadczył, że wykorzystanie preferencyjnych pożyczek utrudniały wymogi dotyczące zaangażowania indyjskich surowców, specjalistów technicznych, inżynierów i sprzętu. Podczas oczekiwanej wizyty Shaha strony mogą także otworzyć kilka obiektów finansowanych przez Indie i rozpocząć nowe projekty, w tym budowę projektu hydroenergetycznego Lower Arun oraz rurociągu naftowego z indyjskiego Siliguri do nepalskiego Jhapy.

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