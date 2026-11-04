Непал запросив у Індії понад $2 млрд кредитів і грантів — Kathmandu Post

Непал прагне отримати від Індії економічний пакет на суму понад $2 млрд у вигляді кредитних ліній і грантів. Деталі пропозиції влада Непалу планує обговорити під час візиту до Катманду секретаря із закордонних справ Індії Вікрама Місрі, повідомляє Kathmandu Post.

За даними видання, Непал хоче залучити понад $1 млрд за кредитними лініями, насамперед для будівництва внутрішніх ліній електропередачі та інших інфраструктурних проєктів. Непальська сторона також просить $500 млн гранту на модернізацію автошляху Сіддхартха, який сполучає прикордонне з Індією місто Сунаулі з Покхарою.

Кошти на відновлення після повені

Ще $500 млн Непал розраховує отримати, найімовірніше, у формі гранту для відбудови та відновлення інфраструктури, пошкодженої повінню в Бхотекоші 26 серпня. Непальські посадовці мають передати індійській делегації перелік пріоритетних проєктів для розгляду.

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За інформацією Kathmandu Post, переговори щодо пакета можуть завершитися під час першого двостороннього офіційного візиту прем’єр-міністра Непалу Балендри Шаха до Індії. Поїздку попередньо очікують 22 листопада, але формального оголошення про неї ще не було.

Проблеми з попередніми кредитами

Індія раніше пропонувала Непалу дві кредитні лінії: першу оголосили під час державного візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до Непалу у 2014 році, другу — на донорській конференції після землетрусу 2015 року. Однак Непал не зміг повністю використати ці кошти через умови, встановлені індійською стороною.

Колишній посол Непалу в Індії Шанкар Шарма заявив, що використанню пільгових позик заважали вимоги щодо залучення індійських сировини, технічних спеціалістів, інженерів та обладнання. Під час очікуваного візиту Шаха сторони також можуть відкрити кілька профінансованих Індією об’єктів і розпочати нові проєкти, зокрема будівництво гідроенергетичного проєкту Lower Arun та нафтопроводу від індійського Сілігурі до непальського Джхапи.

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