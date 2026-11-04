尼泊尔希望从印度获得总额超过20亿美元的经济一揽子支持，包括信贷额度和赠款。尼泊尔当局计划在印度外交秘书维克拉姆·米斯里的加德满都访问期间讨论该提议的细节，《加德满都邮报》报道。

据该报报道，尼泊尔希望通过信贷额度获得超过10亿美元，主要用于建设国内输电线路及其他基础设施项目。尼泊尔方面还请求提供5亿美元赠款，用于升级悉达多公路，该公路连接与印度接壤的苏瑙利市和博卡拉。

洪灾后恢复资金

尼泊尔还希望获得另外5亿美元，最有可能以赠款形式用于重建和修复8月26日博特科希洪灾中受损的基础设施。尼泊尔官员将向印度代表团提交一份供审议的优先项目清单。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据《加德满都邮报》消息，有关该一揽子方案的谈判可能在尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿首次对印度进行正式双边访问期间完成。此行暂定于11月22日进行，但尚未正式宣布。

此前贷款存在的问题

印度此前曾向尼泊尔提供两笔信贷额度：第一笔在印度总理纳伦德拉·莫迪2014年对尼泊尔进行国事访问期间宣布，第二笔则在2015年地震后的捐助方会议上宣布。不过，尼泊尔因印度方面设定的条件，未能充分使用这些资金。

尼泊尔前驻印度大使尚卡尔·夏尔马表示，使用优惠贷款受到相关要求阻碍，这些要求包括使用印度原材料、技术专家、工程师和设备。在沙阿预计访问期间，双方还可能启用数个由印度资助的设施，并启动新项目，其中包括建设下阿伦水电项目，以及建设从印度西里古里通往尼泊尔贾帕的输油管道。

关注我们在