Непал стремится получить от Индии экономический пакет на сумму более $2 млрд в виде кредитных линий и грантов. Власти Непала планируют обсудить детали предложения во время визита в Катманду секретаря по иностранным делам Индии Викрама Мисри, сообщает Kathmandu Post.

По данным издания, Непал хочет привлечь более $1 млрд по кредитным линиям, прежде всего для строительства внутренних линий электропередачи и других инфраструктурных проектов. Непальская сторона также просит грант в размере $500 млн на модернизацию автодороги Сиддхартха, которая соединяет приграничный с Индией город Сунаули с Покхарой.

Средства на восстановление после наводнения

Еще $500 млн Непал рассчитывает получить, скорее всего, в форме гранта на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, поврежденной наводнением в Бхотекоши 26 августа. Непальские чиновники должны передать индийской делегации перечень приоритетных проектов для рассмотрения.

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По информации Kathmandu Post, переговоры по пакету могут завершиться во время первого официального двустороннего визита премьер-министра Непала Балендры Шаха в Индию. Поездка предварительно ожидается 22 ноября, однако формального объявления о ней еще не было.

Проблемы с предыдущими кредитами

Индия ранее предлагала Непалу две кредитные линии: первую объявили во время государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Непал в 2014 году, вторую — на конференции доноров после землетрясения 2015 года. Однако Непал не смог полностью использовать эти средства из-за условий, установленных индийской стороной.

Бывший посол Непала в Индии Шанкар Шарма заявил, что использованию льготных займов мешали требования по привлечению индийского сырья, технических специалистов, инженеров и оборудования. Во время ожидаемого визита Шаха стороны также могут открыть несколько профинансированных Индией объектов и начать новые проекты, в том числе строительство гидроэнергетического проекта Lower Arun и нефтепровода от индийского Силигури до непальской Джхапы.

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