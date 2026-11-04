Komisja Wyborcza Republiki Południowej Afryki ostrzegła partie polityczne, niezależnych kandydatów i ich zwolenników, że przed wyborami lokalnymi w 2026 roku muszą zakończyć agitację do północy we wtorek. Głosowanie odbędzie się w środę, a lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00.

Przewodniczący Komisji Wyborczej RPA Mosotho Moepya oświadczył, że kalendarz wyborczy zakazuje po północy agitacji, chodzenia od drzwi do drzwi, demonstracji i wieców. Jak powiedział, ograniczenia te mają umożliwić wyborcom dokonanie swobodnego wyboru bez zastraszania i ingerencji, informuje TimesLIVE.

Zasady w lokalach wyborczych

Moepya przypomniał również o zasadach zachowania w lokalach wyborczych i ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wyborcy muszą posiadać ważny południowoafrykański dokument tożsamości: zieloną książeczkę ID z kodem kreskowym, kartę smart ID lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości.

Karty do głosowania należy wypełniać w tajemnicy w wyznaczonych kabinach. Fotografowanie wypełnionej lub oznaczonej karty do głosowania jest zabronione. W lokalach wyborczych i w ich pobliżu nie wolno używać symboliki partyjnej ani materiałów agitacyjnych, prowadzić agitacji ani próbować wpływać na wyborców.

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Jednocześnie wyborcy mogą przychodzić w koszulkach partii lub ubraniach w barwach partyjnych. Ograniczenia dotyczące symboliki partyjnej odnoszą się do przedstawicieli partii. Komisja zakazała również wnoszenia do lokali wyborczych niebezpiecznej broni oraz podejmowania działań, które mogłyby utrudniać głosowanie.

Sprawdzanie danych i dokumenty

Komisja wezwała obywateli, aby przed wyjściem z domu sprawdzili dane rejestracyjne, informacje o swoim lokalu wyborczym oraz numer na liście wyborców. Głosować można wyłącznie w lokalu, w którym wyborca jest zarejestrowany. Według Moepyi sprawdzenie numeru na liście ma pomóc pracownikom szybciej odnajdywać wyborców i zmniejszyć kolejki.

Komisja ostrzegła również przed rozpowszechnianiem w mediach społecznościowych niezweryfikowanych informacji o wyborach i poradziła porównywać je z oficjalnymi kanałami. Biura departamentu spraw wewnętrznych w całym kraju będą działać w dniu głosowania, aby pomagać osobom potrzebującym dokumentów, w tym tym, które je zgubiły.

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