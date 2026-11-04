南非选举委员会警告各政党、独立候选人及其支持者，在2026年地方选举前，他们必须在周二午夜前停止竞选活动。投票将于周三举行，投票站开放时间为7:00至21:00。

南非选举委员会主席莫索托·莫埃皮亚表示，选举日程禁止在午夜后开展竞选、挨家挨户拉票、示威和集会。他表示，这些限制旨在让选民能够在不受恐吓和干预的情况下自由作出选择，TimesLIVE报道。

投票站规则

莫埃皮亚还提醒了投票站内及其周边地区的行为规则。选民必须持有有效的南非身份证明文件：带条形码的绿色ID证件簿、智能ID卡或临时身份证明。

选票必须在指定投票隔间内秘密填写。禁止拍摄已填写或已标记的选票。在投票站内及附近不得使用政党标志和竞选材料，不得开展竞选活动或试图影响选民。

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同时，选民可以穿着印有政党标识的T恤或政党颜色的服装前往投票。有关政党标志的限制适用于政党代表。委员会还禁止将危险武器带入投票站，并禁止实施可能妨碍投票的行为。

核查信息和证件

委员会呼吁公民在出门前核查登记信息、本人投票站的信息以及选民名册中的编号。只能在选民登记所在的投票站投票。莫埃皮亚表示，核查名册编号将帮助工作人员更快找到选民并减少排队。

委员会还警告不要在社交媒体上传播未经核实的选举信息，并建议通过官方渠道核对相关信息。全国各地的内政部门办公室将在投票日办公，以帮助需要证件的人，包括遗失证件者。

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