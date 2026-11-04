Избирательная комиссия Южно-Африканской Республики предупредила политические партии, независимых кандидатов и их сторонников, что перед местными выборами 2026 года они должны прекратить агитацию до полуночи во вторник. Голосование состоится в среду, а избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00.

Председатель Избирательной комиссии ЮАР Мосото Моепья заявил, что избирательный календарь запрещает после полуночи агитацию, обход избирателей, демонстрации и митинги. По его словам, эти ограничения должны позволить избирателям сделать свободный выбор без запугивания и вмешательства, сообщает TimesLIVE.

Правила на избирательных участках

Моепья также напомнил о правилах поведения на участках и в непосредственной близости от них. Избиратели должны иметь действующий южноафриканский документ, удостоверяющий личность: зеленую ID-книжку со штрихкодом, смарт-карту ID или временное удостоверение личности.

Бюллетени следует заполнять тайно в специально отведенных кабинах. Фотографировать заполненный или отмеченный бюллетень запрещено. В помещениях участков и рядом с ними нельзя использовать партийную символику и агитационные материалы, вести агитацию или пытаться влиять на избирателей.

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В то же время избирателям разрешено приходить в футболках партий или одежде партийных цветов. Ограничения в отношении партийной символики распространяются на представителей партий. Комиссия также запретила приносить на участки опасное оружие и совершать действия, которые могут помешать голосованию.

Проверка данных и документы

Комиссия призвала граждан перед выходом из дома проверить регистрационные данные, информацию о своем избирательном участке и номер в списке избирателей. Голосовать можно только на участке, где избиратель внесен в реестр. По словам Моепьи, проверка номера в списке должна помочь сотрудникам быстрее находить избирателей и сократить очереди.

Комиссия также предостерегла от распространения непроверенной информации о выборах в социальных сетях и посоветовала сверять ее с официальными каналами. Офисы департамента внутренних дел по всей стране будут работать в день голосования, чтобы помочь людям, которым нужны документы, в том числе тем, кто их потерял.

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