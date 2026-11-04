W Republice Południowej Afryki trwa głosowanie w wyborach lokalnych, w których uczestniczy ponad 500 partii politycznych. Wyborcy wybierają władze prawie 300 gmin odpowiedzialnych między innymi za zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i wywóz odpadów. Jak informuje BBC News, wybory są ważnym sprawdzianem dla Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), który w wyborach krajowych w 2024 roku po raz pierwszy od 1994 roku stracił większość parlamentarną.

Poparcie dla ANC spada w obliczu niezadowolenia z korupcji, bezrobocia i przestępczości. W wyborach powszechnych w 2004 roku partia uzyskała 70% głosów, a dwie dekady później — 40%. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa na ostatnim wiecu wyborczym zaprzeczył, że partia znajduje się w fazie upadku, oświadczając, że ANC „idzie coraz wyżej”.

Problemy z podstawowymi usługami

Mieszkańcy townshipów w pobliżu Johannesburga powiedzieli BBC o przerwach w dostawach wody i energii elektrycznej, śmieciach na ulicach oraz złym stanie dróg. W Alexandrze, gdzie ANC tradycyjnie cieszyło się silnym poparciem, część młodych ludzi nie zarejestrowała się do głosowania z powodu braku odczuwalnych zmian i pogarszania się świadczenia podstawowych usług.

Zarejestrowana wyborczyni Zandile Mncube powiedziała, że nie będzie głosować, ponieważ, jak twierdzi, sytuacja w jej townshipsie pogarszała się przez lata. W Soweto mieszkaniec Mduduzi Mahubo poinformował, że jego społeczność w każdy poniedziałek po godz. 14:00 pozostaje bez wody. Zamierza głosować, aby zmienić stosunek lokalnych władz do mieszkańców.

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Raporty audytora generalnego od lat wskazują na trudną sytuację większości z 257 gmin RPA. W niedawnym raporcie za okres 2024–2025 tylko 39 gmin otrzymało czyste opinie audytorskie — najwyższą ocenę dla instytucji publicznej. Wśród nich nie było trzech metropolii prowincji Gauteng: Johannesburga, Tshwane i Ekurhuleni.

Sondaże i koalicje

Według sondażu Ipsos ANC może uzyskać 30% poparcia wobec 46% w poprzednich wyborach lokalnych w 2021 roku. Demokratycznemu Sojuszowi (DA) prognozuje się 25% głosów wobec wcześniejszych 22%; inne sondaże również wskazują na wzrost poparcia dla partii, w tym w Johannesburgu.

Analityczka polityczna Melanie Verwoerd uważa, że koalicje nadal będą głównym modelem rządzenia w Gautengu. Analityk Levy Ndou również zasugerował, że współpraca ANC i DA może być nieunikniona w większości dużych miast. Komisja wyborcza RPA ma siedem dni na ogłoszenie wyników, a partie mają 14 dni na utworzenie organów władzy.

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