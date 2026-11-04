В Южно-Африканской Республике продолжается голосование на местных выборах, в которых участвуют более 500 политических партий. Избиратели выбирают руководство почти 300 муниципалитетов, отвечающих, в частности, за водоснабжение, электроэнергию и вывоз отходов. Как сообщает BBC News, выборы являются важным испытанием для Африканского национального конгресса (ANC), который на национальных выборах 2024 года впервые с 1994 года потерял парламентское большинство.

Поддержка ANC снижается на фоне недовольства коррупцией, безработицей и преступностью. На всеобщих выборах 2004 года партия получила 70% голосов, а два десятилетия спустя — 40%. Президент ЮАР Сирил Рамафоса на финальном предвыборном митинге отрицал, что партия находится в упадке, заявив, что ANC «идет все выше и выше».

Проблемы с базовыми услугами

Жители тауншипов возле Йоханнесбурга рассказали BBC о перебоях с водой и электроэнергией, мусоре на улицах и плохом состоянии дорог. В Александре, где ANC традиционно имел сильную поддержку, часть молодых людей не зарегистрировалась для голосования из-за отсутствия ощутимых изменений и ухудшения предоставления базовых услуг.

Зарегистрированная избирательница Зандиле Мнкубе сказала, что не будет голосовать, поскольку ситуация в ее тауншипе, по ее словам, ухудшалась на протяжении многих лет. В Совето житель Мдудузи Махубо сообщил, что его община каждый понедельник после 14:00 остается без воды. Он намерен голосовать, чтобы изменить отношение местных руководителей к жителям.

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Отчеты генерального аудитора годами указывают на сложное состояние большинства из 257 муниципалитетов ЮАР. В недавнем отчете за период 2024–2025 годов лишь 39 муниципалитетов получили чистые аудиторские заключения — наивысшую оценку для государственного учреждения. Среди них не было трех метрополий провинции Гаутенг: Йоханнесбурга, Тшване и Экурхулени.

Опросы и коалиции

Согласно опросу Ipsos, ANC может получить 30% поддержки против 46% на предыдущих местных выборах 2021 года. Демократическому альянсу (DA) прогнозируют 25% голосов против 22% ранее; другие опросы также указывают на рост поддержки партии, в частности в Йоханнесбурге.

Политический аналитик Мелани Верворд считает, что коалиции и дальше будут оставаться основной моделью управления в Гаутенге. Аналитик Леви Нду также предположил, что сотрудничество ANC и DA может быть неизбежным в большинстве крупных городов. Избирательная комиссия ЮАР имеет семь дней для объявления результатов, а партиям отведено 14 дней на формирование органов власти.

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