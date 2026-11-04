南非正在举行地方选举投票，超过500个政党参与其中。选民将选出近300个市政机构的领导层，这些机构负责供水、供电和垃圾清运等事务。正如BBC News报道，此次选举是对非洲人国民大会（ANC）的一次重要考验。该党在2024年全国选举中自1994年以来首次失去议会多数席位。

在民众对腐败、失业和犯罪感到不满的背景下，ANC的支持率正在下降。该党在2004年大选中获得70%的选票，二十年后则为40%。南非总统西里尔·拉马福萨在最后一场竞选集会上否认该党正在衰落，并表示ANC“正在越来越高”。

基本公共服务问题

约翰内斯堡附近城镇居民向BBC讲述了供水和供电中断、街头垃圾以及道路状况不佳的问题。在传统上ANC支持度很高的亚历山德拉，一些年轻人因缺乏可感知的改变以及基本服务提供恶化而没有登记投票。

已登记选民赞迪莱·姆恩库贝表示，她不会投票，因为据她所说，她所在城镇的情况多年来一直在恶化。在索韦托，居民姆杜杜齐·马胡博称，他所在社区每周一14:00后都会断水。他打算投票，以改变地方领导人对居民的态度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

审计长的报告多年来一直指出，南非257个市政机构中大多数状况艰难。在最近一份涵盖2024—2025年期间的报告中，只有39个市政机构获得无保留审计意见，这是对公共机构的最高评级。其中不包括豪登省的三个都市区：约翰内斯堡、茨瓦内和埃库鲁莱尼。

民调与联盟

根据益普索（Ipsos）的一项民调，ANC可能获得30%的支持率，而在此前2021年地方选举中为46%。民主联盟（DA）预计将获得25%的选票，之前为22%；其他民调也显示该党的支持率上升，包括在约翰内斯堡。

政治分析人士梅拉妮·维尔沃德认为，联盟将继续是豪登省的主要治理模式。分析人士莱维·恩杜也表示，在大多数大城市中，ANC与DA的合作可能不可避免。南非选举委员会有七天时间公布结果，各政党则有14天时间组建执政机构。

关注我们在