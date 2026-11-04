W pobliżu miasta Bella Coola w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska 48-letnia Jennifer i jej 20-letnia córka Sela zginęły po spacerze szlakiem. Według wstępnych ustaleń służb kobiety mogły paść ofiarą ataku niedźwiedzia grizli, informuje RMF24.

Poszukiwania trwały kilka dni

Kobiety wyruszyły na spacer w sobotę po południu szlakiem Snooka West Trail. Szlak znajduje się kilka minut jazdy samochodem od ich domu. Gdy nie wróciły, następnego dnia rodzina zgłosiła ich zaginięcie, po czym rozpoczęły się poszukiwania.

W poniedziałek w rejonie szlaku znaleziono ciało starszej kobiety, a następnego dnia — ciało jej córki. Brat Jennifer powiedział, że obie dobrze znały tę trasę, która nie znajduje się w odległej okolicy.

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Służba leśna rozstawiła pułapki

Służba leśna poinformowała o rozstawieniu pułapek na niedźwiedzie w rejonie tragedii. Trwa także dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci kobiet.

Niedźwiedzie grizli żyją głównie w zachodniej Kanadzie. Najwięcej tych zwierząt występuje właśnie w Kolumbii Brytyjskiej; są one również rozpowszechnione na terytorium Jukonu, Terytoriów Północno-Zachodnich i Alberty. W ubiegłym roku niedźwiedź grizli zaatakował grupę uczniów i nauczycieli na szlaku w Bella Coola, wówczas poszkodowanych zostało ponad dziesięć osób.

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