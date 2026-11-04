Вблизи города Белла-Кула в канадской провинции Британская Колумбия 48-летняя Дженнифер и её 20-летняя дочь Села погибли после прогулки по тропе. По предварительным выводам служб, женщины могли стать жертвами нападения медведя гризли, сообщает RMF24.

Поиски продолжались несколько дней

Женщины отправились на прогулку в субботу днём по маршруту Snooka West Trail. Эта тропа находится в нескольких минутах езды на автомобиле от их дома. Когда они не вернулись, на следующий день семья заявила об их исчезновении, после чего начались поиски.

В понедельник в районе тропы нашли тело старшей женщины, а на следующий день — тело её дочери. Брат Дженнифер рассказал, что обе хорошо знали этот маршрут, который не расположен в отдалённой местности.

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Лесная служба установила ловушки

Лесная служба сообщила об установке ловушек для медведей в районе трагедии. Также продолжается расследование обстоятельств гибели женщин.

Гризли обитают преимущественно на западе Канады. Больше всего этих животных живёт именно в Британской Колумбии; они также распространены на территории Юкона, Северо-Западных территорий и в Альберте. В прошлом году медведь гризли напал на группу учеников и учителей на тропе в Белла-Куле, тогда пострадали более десяти человек.

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